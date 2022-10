Homem é preso em flagrante por esfaquear mulher em praça

Policiais patrulhavam a região quando foram parados por populares que denunciaram o crime (foto: Reprodução)

Um homem, de 39 anos, foi preso em flagrante por esfaquear uma mulher, de 32 anos, em uma praça no Bairro Novo Retiro, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde dessa terça-feira (25/10).

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram parados por populares que denunciaram o crime.

No local, o suspeito estava contido por outras pessoas que presenciaram o crime. O grupo estava revoltado com a violência que assistiram.

O homem foi levado para a UPA Vargem das Flores com um corte no rosto. Para a PM, ele contou que estava em casa quando a mulher ligou para ele e pediu que ele fosse para a praça.

Chegando lá, ele conta que foi acusado de traição pela vítima, já que, supostamente, ele demorou a atender o celular, e que ele estava com outra mulher em casa.

Ainda de acordo com o suspeito, quando a vítima se aproximou dele, o homem sacou uma faca de uma sacola e desferiu vários golpes contra a companheira.

A mulher também foi levada para a UPA Vargem das Flores com três facadas no braço direito, uma no antebraço esquerdo e uma nas costas.

Devido a gravidade dos ferimentos, ela foi transferida para o Hospital Municipal de Contagem e não foi possível pegar o depoimento dela.

O suspeito já tem outras quatro passagens pela polícia por violência doméstica contra quatro mulheres diferentes. Ele foi preso em flagrante.