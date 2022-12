Lagoa Santa se prepara para show de fogos silenciosos na Lagoa Central

Serão duas balsas instaladas na lagoa de onde sairão os efeitos luminosos com diversos efeitos (foto: Divulgação/Prefeitura de Lagoa Santa) O desejo em receber de braços abertos a entrada de 2023 em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, fez com que moradores e turistas escolhessem como cenário a Lagoa Central. A festa de Réveillon terá 15 minutos de show pirotécnico com fogos silenciosos que vai garantir a vista do espetáculo em qualquer ponto dos 6,3 quilômetros de extensão da lagoa.

Serão duas balsas instaladas na lagoa de onde sairão os efeitos luminosos. De acordo com a Prefeitura de Lagoa Santa, as pessoas poderão apreciar a queima de fogos em diversos formatos, cores e traços com destaque para o buque de cores, as cascatas, e as chuvas de prata e de ouro.

É o caso do morador da cidade de Vespasiano, Wallker Lucas Rodrigues, que com mais dois parentes vai fazer um bate e volta e curtir a virada do ano na cidade vizinha. O operador de telemarketing conta que vai chegar cedo para garantir um bom lugar dentre os diversos pontos atrativos da Lagoa Central.

“Vamos levar o nosso espumante e conservar a bebida gelada em uma manta térmica para a hora da virada. O nosso brinde para 2023 terá como desejo um país melhor para se viver com mais oportunidade de emprego, menos violência, paz, saúde, muita prosperidade e união entre as pessoas”.

Faltando duas semana para a festa da virada, o servidor público Magno Barcelos garantiu os ingressos dele e dos amigos que estão vindo de Belo Horizonte em um restaurante que fica em frente à orla da Lagoa Central.

“Optamos por um restaurante para ter o conforto e poder ver os fogos da lagoa. A Lagoa Central é um cartão postal da cidade e acredito que será mais um atrativo para quem quer passar a virada na cidade mais charmosa do Vetor Norte. Fiz reserva no meio do mês dezembro e confesso que achei que não teria mais mesa para nós”.

A Lagoa Central tem diversos pontos para poder avistar a queima de fogos, um deles é o pier das Curas Milagrosass (foto: Divulgação/ Arquivo pessoal)

Para diversos gostos

Para quem gosta de uma noite agitada, diversos estabelecimentos no entorno da Lagoa Central estão preparando festas para variados gostos e bolsos, que prometem durar toda a madrugada.

Com capacidade para mil pessoas, o Restaurante Recanto da Lagoa, vai proporcionar a festa do Réveillon com o tradicional show de bandas sertanejas. A casa vai abrir às 21h e término será às 6h com uma mesa de café da manhã.

“Teremos atrações com a queima de fogos silenciosos na porta do restaurante, com oito minutos de duração. Foram vendidos 90% da capacidade da casa e restam poucas mesas”, garante a empresária, Ana Lúcia Gurgel.

Também com vista privilegiada da Lagoa Central, a tradicional festa de Réveillon do Hotel eSuites já está com 100% das mesas vendidas. Segundo a gerente da unidade de Lagoa Santa, Nalu Rovay, a festa será para 250 pessoas em ambientes coberto e ao ar livre.

“Todos os anos preparamos uma decoração diferente e oferecemos um apoio com recreadores para as crianças deixarem os pais aproveitarem a festa. O hotel sempre prepara mimos personalizados para seus convidados e entrega de fotos para que o momento fique registrado”.

Também com preparativos temáticos para as boas-vindas ao 2023, a empresária Cláudia Rodrigues conta que a festa no Meu Bhar está marcada para iniciar às 20h. A gerente do restaurante afirma que para receber os clientes será montada uma decorações temática e que na hora da virada haverá chuva de balões e confetes.

“Vamos prevalecer nosso cardápio tradicional, teremos shows musicais e um Dj. O evento será fechado somente para clientes que fizeram as reservas pagas antecipadamente porque as mesas já estão esgotadas”.