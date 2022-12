Veja a programação do Réveillon na Praça da Liberdade, em BH

Praça da Liberdade, em BH, receberá festa inédita de Réveillon (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



A partir das 20h, o Governo de Minas, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) e a Fundação Clóvis Salgado (FCS) oferecerão ao público uma programação diversa com DJ’s e VJ’s convidados apresentando sets animados nas escadarias e fachadas de vários equipamentos que integram o Circuito Liberdade. Os belo-horizontinos que ainda não definiram onde será a festa de Réveillon para curtir a virada do ano, ganharam mais uma opção: a Praça da Liberdade contará com um evento inédito.A partir das 20h, o Governo de Minas, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) e a Fundação Clóvis Salgado (FCS) oferecerão ao público uma programação diversa com DJ’s e VJ’s convidados apresentando sets animados nas escadarias e fachadas de vários equipamentos que integram o Circuito Liberdade.

Leia também: Praça da Liberdade terá festa de réveillon inédita em BH

“O convite a todos é receber 2023 neste estado tão acolhedor, iniciando um calendário festivo de fomento à criatividade. A Praça da Liberdade não é somente o Centro do Circuito Cultural e Turístico Liberdade. É o centro da própria mineiridade fundadora da nova capital”, destacou Leônidas Oliveira, secretário de Estado de Cultura e Turismo.









A escadaria do Memorial Minas Gerais Vale será palco do Lounge Brasilidades. No Iepha-MG, a atração é o Lounge Soul Music e, no Espaço do Conhecimento UFMG, o público poderá curtir uma série de projeções no telão da fachada do prédio, com frases de otimismo e esperança para o novo ano. Ainda na programação, a partir das 20h, a Alameda dos Despachos se transforma no Palco Liberdade e recebe várias festas.





Já a partir das 23h50, o Palácio da Liberdade será a grande atração. O ator Marcos Frota e a bateria do Arautos do Gueto se juntam à celebração para dar início à contagem regressiva para a passagem de ano. A partir da meia-noite, começa a queima silenciosa de fogos para comemorar a virada de ano na cidade. “Vamos viver juntos o Réveillon da Liberdade, na histórica Praça da Liberdade. Vamos juntos colocar a alegria de Minas no coração do Brasil”, convida Frota.

Além do show de luzes e som, a festa também terá uma série de atrações culturais que evidenciam a diversidade artística do estado. A partir das 20h, a Alameda Travessia, que corta a Praça da Liberdade, será palco do Cultura em Liberdade, com intervenções de artistas e performers. Na programação estão atrações como Calcinha de Palhaça, Circo da Meia noite, Arautos do Gueto e Palhaço Robleño. O Réveillon da Liberdade se encerra à 0h10.





A gastronomia mineira também participa da festa, com uma cozinha show no Coreto da Praça da Liberdade comandada pela chef Carol Fádel, que irá preparar um prato inspirado na mineiridade. Serão distribuídas 300 porções ao público presente.

Veja a programação completa:





Palácio da Liberdade

20h – VJ Guilherme Pedreiro

22h – VJ - Henrique

23h50 – Vídeo Retrospectiva Secult

23h55 – Marcos Frota Apresenta Reveillon

23h59 – Mapping contagem regressiva para 2023





Iepha

20h – Lounge Soul Music, com Quarteirão do Soul e DJ Joseph





Funarte

20h – Lounge Funk/Rap, com DJ Viana





Memorial Minas Gerais Vale

20h – Lounge Brasilidades, com DJ Palomita

22h30 – Lounge Brasilidades, com DJ Corisco





Palco Liberdade

20h – Festa da Boa Moça

21h – Corte Devassa

22h – Duelo de MC’s

23h – Lá da Favelinha





Praça da Liberdade

20h – Intervenções artísticas com Calcinha de Palhaça, Circo da Meia noite,

Arautos do Gueto e Palhaço Robleño

0h10 – Encerramento

(Com informações de Agência Minas)