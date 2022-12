PBH limpa local que foi classificado por aplicativo como 'Cracolândia'

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) limpou o local que havia sido classificado como "Cracolândia" pelo 99 App, no bairro Lagoinha, na Região Noroeste, nesta quinta-feira (29/12). A situação havia gerado revolta por parte dos moradores, que acreditam que o termo não abraça a pluralidade cultural do “berço” da capital mineira.

Por outro lado, para o professor e advogado Daniel Queiroga, autor do livro "Nossas ruas, nosso patrimônio (in)visível: Dicionário toponímico da região da Lagoinha”, esse tipo de ação da prefeitura é necessária, mas pouco eficiente para os problemas da região.

“A Lagoinha precisa de um processo de ‘reurbanização’, precisa de leis que incentivem a ocupação do bairro, porque lugar vazio é espaço para a criminalidade e desordem. As pessoas precisam se sentir seguras ao usar as ruas, e a prefeitura apenas lavar a rua é ‘tapar o sol com peneira’”, argumenta o advogado.