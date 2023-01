Chuvas em MG: carro é arrastado, e oratório de Nossa Senhora é destruído

Enxurrada destruiu o oratório da Gruta de Nossa Senhora Aparecida, e a imagem da santa foi levada (foto: Reprodução)

Senhora dos Remédios, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais, é mais um dos municípios fortemente impactados pelas chuvas que atingem o estado no início do ano. Nesta terça-feira (10/1), no povoado de Patrício, um carro com uma família foi arrastado pela correnteza, mas todos os ocupantes conseguiram se salvar.