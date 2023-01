Equipes da PRF e Via-040, concessionária que administra o trecho, atuaram no local

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ponto de bloqueio foi registrado na altura KM 769 da rodovia, entre as cidades de Juiz de Fora e Ewbank da Câmara, pouco antes da unidade operacional da PRF.

Equipes da PRF e Via-040, concessionária que administra o trecho, atuaram no local.

Após cerca de uma hora de interdição parcial para a retirada do material depositado sobre a rodovia, o trecho foi liberado às 19h20. Com isso, as duas faixas já foram liberadas.