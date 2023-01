Homem morre atropelado por ônibus no Centro de Belo Horizonte

Acidente aconteceu na avenida Olegário Maciel, na esquina com a rua Paulo de Frontin, ao lado do terminal rodoviário (foto: Google Street View/Reprodução) Um homem, de 34 anos, morreu nesta terça-feira (10/1) ao ser atropelado por um ônibus em Belo Horizonte, na região Central.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi encaminhada ao local, onde o médico da equipe de resgate constatou o óbito da vítima.

Leia mais: Caminhão tomba em barranco próximo a Guaxupé, e motorista morre no local A perícia da Polícia Civil realizou as investigações preliminares e liberou o corpo para o Instituto Médico-Legal (IML), onde será realizado exame de necropsia.

Conforme a assessoria da instituição policial, o condutor do coletivo, de 36 anos, não ficou ferido. Ele foi conduzido à delegacia de plantão para prestar depoimento.



A reportagem tentou contato com a Sala de Imprensa da PM para obter informações sobre a dinâmica do acidente, mas as ligações não foram atendidas. O nome da empresa de ônibus não foi divulgado.

Em nota à reportagem, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) disse que “lamenta o falecimento da vítima do atropelamento e aguarda as informações da perícia, que irá avaliar as causas do acidente”.

Uma equipe da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) também esteve no local. A via precisou ser fechada durante os trabalhos.

Íntegra da nota da Polícia Civil





"Sobre a ocorrência de acidente de trânsito com vítima registrada, na tarde desta terça-feira (10/1), na região central de BH, a Polícia Civil deslocou a perícia oficial ao local para realizar os primeiros levantamentos.

O corpo da vítima, de 34 anos, foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal para ser submetido ao exame de necropsia. Já o condutor do ônibus coletivo, de 36 anos, foi conduzido à delegacia de plantão, onde a ocorrência encontra-se em andamento."