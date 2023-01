Carnaval BH 2023: prefeitura abre inscrições de Escolas de Samba

Auxilio financeiro as Escolas de Samba teve um aumento de 15% em relação a última edição (foto: Gabriel Ronan/EM/D.A Press - 25/02/2020)









A prefeitura ainda informou que o investimento total para os desfiles de 2023 é de R$2,1 milhões, um aumento de aproximadamente 23%. O presidente da Belotur, Gilberto Castro, celebrou a realização da festa e os investimentos feitos.





“A Belotur manteve os esforços para aumentar o auxílio financeiro a esses grupos, assim como os valores de todas as premiações. Nosso desejo é que esses atores da nossa folia tenham seu trabalho cada vez mais reconhecido e valorizado”, destaca Gilberto.

O regulamento, junto com as fichas de inscrição, estão disponíveis no Diário Oficial do Município e podem ser acessados na página da Belotur.





As fichas devem ser entregues na diretoria de eventos da Belotur, na rua Rio de Janeiro, nº 471, 7º andar, no centro de BH. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 10 às 12h e das 14h às 17h, exceto em feriados e pontos facultativos.

Desfiles

Vencedor do Grupo Especial vai levar prêmio de R$ 90 mil. (foto: Gabriel Ronan/EM/D.A Press - 25/02/2020) Os desfiles estão programados para acontecer nos dias 20 e 21 de fevereiro, segunda e terça-feira de carnaval, em estrutura que será montada na Afonso Pena, entre os quarteirões da avenida Carandaí e rua da Bahia.





A premiação de todas as categorias também foi aumentada para 2023. As escolas vencedoras do Grupo Especial receberão:

1º Lugar - R$ 90 mil

2º Lugar - R$ 50 mil

3º Lugar - R$ 25 mil

Um prêmio de R$ 13 mil também será concedido às escolas dos dois grupos (especial e acesso) que conseguirem a maior nota nos quesitos Bateria, Samba-Enredo, Casal de Mestre Sala e Porta Bandeira e Comissão de Frente.





A apuração será realizada no dia 23 de fevereiro, quinta-feira, em horário e local que ainda serão definidos. A expectativa da prefeitura é que 2 mil pessoas acompanhem os desfiles.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio da Empresa Municipal de Turismo (Belotur), abriu inscrições para o desfile oficial das Escolas de Samba no Carnaval de BH, nesta terça-feira (10/1). As agremiações interessadas têm até o dia 20 de janeiro para se inscrever.