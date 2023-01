Carnaval BH 2023: prefeitura garante a festa mesmo sem patrocínio

A PBH garantiu realização da festa, mesmo com a negociação para patrocínio ainda indefinida (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 24/02/2020) A edição 2023 do Carnaval de BH, promovido pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), está garantida. Os eventos oficiais estão marcados para acontecer entre 4 e 26 de fevereiro, embora ainda não haja definição sobre o patrocínio da festa pela iniciativa privada. A PBH publicou dois editais para captar recursos para a realização da festa, mas informa que não há prazo para a conclusão das negociações.





Estado de Minas entrou em contato com o Executivo Municipal para saber quando o resultado do último edital, A reportagem doentrou em contato com o Executivo Municipal para saber quando o resultado do último edital, lançado no início de dezembro , seria divulgado e se já havia uma empresa escolhida para patrocinar a festa. Em nota, a Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur) informou que “não está medindo esforços na busca de possíveis patrocinadores para o Carnaval de Belo Horizonte 2023 e que não há um prazo para a conclusão das negociações com a iniciativa privada.”





Ela também garantiu que a festa está mantida e vai acontecer mesmo se não houver patrocínio privado. Neste caso, o recurso viria dos cofres municipais. O órgão ressaltou ainda que arca com boa parte dos serviços necessários para a realização do evento, tais como limpeza urbana, segurança, transporte público, entre outros. “Por isso, a edição deste ano acontecerá normalmente e já tem seu período oficial divulgado: 4 a 26 de fevereiro. Caso seja necessário, o recurso para viabilização do evento será proveniente do tesouro municipal.”





Se a festa for paga com recursos municipais, a Belotur disse ainda que não consegue estimar de quanto serão os gastos totais. “Ainda não é possível dizer os valores gerais, pois a Belotur segue buscando patrocinadores para minimizar os gastos públicos. Ainda estamos em processo de licitação e a busca de recursos privados ainda está sendo feita”, afirmou.





Dois editais em busca de patrocínio





Após dois anos de cancelamento da folia devido à pandemia de COVID-19, a PBH resolveu lançar um edital para retomar a tradicional festa de Carnaval da capital. O primeiro deles, para patrocínio do Carnaval de 2023 e 2024, foi lançado em 20 de setembro do ano passado. O documento previa aporte financeiro mínimo de R$ 13,5 milhões, contemplando o evento dos próximos dois anos. Em 2023, o aporte deverá ser de R$ 6 milhões e no ano seguinte, 2024, de R$ 7,5 milhões.





Porém, em 6 de dezembro, a Belotur publicou um novo edital para captação de recursos da iniciativa privada para financiar o evento. O motivo é que a única empresa que se interessou foi inabilitada por falta de documentos obrigatórios e o certame foi declarado fracassado. O prazo para as empresas interessadas enviarem suas propostas terminou em 20 de dezembro de 2022.