Depois de ficar ilhado, Santuário do Caraça reabre para visitação

Com o nível do rio mais baixo, o trânsito foi retomado (foto: Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



O Santuário do Caraça está novamente reaberto ao público para visitações. O retorno das atividades aconteceu nesta segunda-feira (9), após fortes chuvas que atingiram a região e provocou o transbordamento do rio Taboões, que passa dentro do parque, no domingo (8). O Santuário do Caraça está novamente reaberto ao público para visitações. O retorno das atividades aconteceu nesta segunda-feira (9), após fortes chuvas que atingiram a região e provocou o transbordamento do rio Taboões, que passa dentro do parque, no domingo (8).





Em decorrência disso, a estrada que leva até o parque ficou interditado para o tráfego de veículos. Com a diminuição do nível do rio, a via foi liberada. De acordo com a administração, será continuado o "monitoramento das condições climáticas visando à segurança e comodidade no livre trânsito de acesso e saída".









Os administradores salientaram que as pessoas que estavam com reserva foi oferecido a realização da remarcação ou do reembolso do valor investido.





Importância do Santuário





O Santuário do Caraça é um centro de peregrinação, cultura, educação, turismo e ecologia. Considerado Patrimônio Cultural do Brasil, é também uma Sete Maravilhas da Estrada Real. O local possui cerca de 12 mil hectares de Mata Atlântica, Campos Rupestres e Cerrado.





O complexo turístico no Santuário conta com grande estutura que agrupa pousada, restaurante, lanchonete e loja. O Santuário está aberto todos os dias para a visitação das 08h às 16h30, sendo que a entrada é permitida até às 15h. Para mais informações e para realizar as reservas, as pessoas podem entrar em contato com o telefone (31) 3942-1656.