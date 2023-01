Chuva: Santuário do Caraça fica ilhado, e visitas são interrompidas

Trânsito de veículos e pedestres será retomado assim que o volume da água baixar (foto: Santuário do Caraça / Divulgação)

As visitações ao Santuário do Caraça, localizado na cidade de Catas Altas, na Região Central de Minas Gerais, estão suspensas devido ao grande volume de chuva que atingiu a região e fez com que o Rio Taboões transbordasse.