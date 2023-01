Após estiagem, Norte de Minas e Jequitinhonha vivem prejuízos com a chuva

Ruas e casas foram inundadas em Januária, no Norte de Minas (foto: Jeferson Cardoso/Divulgação)

As intensas chuvas dos últimos dias têm provocado destruição em Minas Gerais. Na atual temporada chuvosa, 14 pessoas morreram, 1.754 moradores ficaram desabrigados enquanto outros 7.602 foram obrigados a deixar suas casas, ficando desalojados, segundo balanço da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec-MG) divulgado neste sábado (7/1).



Uma boa parte dos mineiros sofre com o infortúnio em condições extremas do clima: primeiro, houve o castigo da falta de chuvas. Depois, iniciou o sofrimento decorrente do excesso das águas do céu. Atualmente, Minas Gerais conta com 129 municípios em situação de emergência devido às enchentes, desmoronamentos e outros danos causados pelos temporais. Deles, 26 já se encontravam no mesmo quadro emergencial em função dos estragos decorrentes da seca enfrentada ao longo da maior parte do ano de 2022.

“O maior problema é uma prefeitura como a nossa, que vinha enfrentando seca, seca, seca, não tinha um corpo técnico preparado para enfrentar um período desse (de chuvas intensas). A prefeitura não tinha uma equipe de engenharia com essa especialidade. Por que não tinha? Porque não precisava”, afirma um assessor da Prefeitura de Salinas, conhecida como a Capital da Cachaça, uma das cidades do Norte do estado que entraram em estado de emergência devido à estiagem severa no ano passado e agora encontra-se em situação semelhante, mas por causa dos danos provocados pelos temporais.





SALINAS



Entre a segunda quinzena de janeiro e outubro do ano passado, a população de Salinas (41,69 mil habitantes) enfrentou a estiagem, que, mais uma vez, motivou a decretação de estado de emergência no município. De acordo com a Defesa Civil de Salinas, a seca atingiu 8.464 pessoas com a falta de água, destruição das lavouras e perda de animais. O total de 1.450 moradores – de 67 comunidades rurais – tiveram que ser atendidos por dois caminhões-pipa da prefeitura.

Hoje, Salinas se encontra em quadro emergencial por causa dos danos provocados pelas chuvas intensas, iniciadas em novembro. O temporal mais forte ocorreu entre a noite de 15 de novembro e a manhã seguinte. Na ocasião, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foram registrados 142,2 milímetros num intervalo de 12 horas e meia. A chuvarada provocou muitos prejuízos, com a inundação de casas e ruas em vários bairros. A enchente arrancou o calçamento de ruas, danificou o asfalto e as redes de água e de esgoto da Copasa. Moradores perderam colchões, fogões, geladeiras e eletrodomésticos. Sete famílias ficaram desalojadas.

As altas densidades pluviométricas em Salinas prosseguiram em novembro e dezembro e nos primeiros dias deste mês, atingindo mais de 700 casas e ruas na cidade. Além disso, por causa das chuvas, muitas estradas vicinais ficaram intransitáveis, deixando comunidades rurais isoladas.



O coordenador municipal de Defesa Civil de Salinas, Richarley Viana, avalia que o enfrentamento das consequências da seca e dos danos das chuvas sacrifica a prefeitura. “Enfrentar dois desastres ao mesmo tempo é uma tarefa extremamente complicada que requer maior empenho e ações imediatas daqueles que são responsáveis pelas atividades de resposta”, comenta Viana.

Salinas ainda sofre com as “sequelas” do excesso de chuvas do final de 2021, quando, em 27 de dezembro, após os temporais, o Rio Salinas transbordou e inundou o Centro comercial e vários bairros da cidade, provocando sérios prejuízos ao comércio e deixando cerca de 2,7 mil pessoas desalojadas e desabrigadas no município, onde foi decretado estado de calamidade pública.





Acesso às áreas rurais



No Norte do estado, a mesma realidade é verificada em Januária, cidade com 67,8 mil habitantes que é banhada pelo Rio São Francisco, onde, de janeiro a outubro de 2022, a população sofreu com as consequências da seca, sendo a maior delas a falta d’água. Sessenta comunidades rurais precisaram ser abastecidas por caminhões-pipa. O flagelo da escassez hídrica motivou a decretação de estado de emergência.

Em 16 de dezembro, foi novamente decretada situação de emergência em Januária devido aos transtornos provocados pelas chuvas intensas. Na semana que passou, os temporais castigaram a cidade, onde ocorreram inundações de ruas e casas em vários bairros, entre os quais São Miguel, Cerâmica, Novo Milênio, Vila Viana e parte do Centro. Os moradores perderam alimentos, móveis e outros bens, além de danos aos telhados e às paredes das casas.

O prefeito de Januária, Maurício Almeida (PP), afirma que o município “vive um momento muito delicado diante das chuvas intensas”. Ele salienta que os temporais destruíram muitas estradas na zona rural do município. “Teremos que abrir novos caminhos para a população das localidades rurais poderem se deslocar para comprar alimentos e ir para a escola”, diz Almeida.

O chefe do Executivo municipal explicou que, embora a cidade seja cortada pelo Rio São Francisco, inundações de ruas e casas na área urbana foram decorrentes da falta de sistemas de drenagens, obras que precisam ser feitas. Disse ainda que a grande extensão territorial do município, que tem mais de 6 mil quilôme- tros quadrados (km²), é uma das dificuldades da prefeitura para enfrentar as consequências das chuvas.





FALTA DE VERBA



Maurício Almeida afirmou também que o município recebeu a visita de uma equipe da Defesa Civil estadual para avaliar os danos das chuvas, mas a prefeitura continua a aguardar ajuda mais expressiva. “Estamos tentando o apoio do governo do estado, que tem nos ajudado de forma simbólica, um pouco distante da realidade”, assegurou.

Outro município “acostumado” com o clima semiárido e que agora está em situação de emergência por causa das chuvas, após ter decreto igual por conta dos problemas decorrentes da estiagem, é Capitão Enéas, com 15,1 mil habitantes.

“No ano passado, passamos por uma crise hídrica durante o período da seca. Os prejuízos foram maiores na zona rural, onde famílias foram atendidas com mais de 80 caminhões de água potável. Além da falta de água em alguns lugares, os incêndios (florestais) foram constantes”, informou a Prefeitura de Capitão Enéas.

Hoje, o município se encontra em situação de emergência por conta do excesso pluviométrico. O decreto emergencial foi assinado em 4 de novembro, quando uma tromba d’água atingiu a cidade. Segundo a prefeitura, em pouco mais de quatro horas o volume de chuva chegou a 250 milímetros.



De acordo com a prefeitura, ocorreram inundações em vários bairros da cidade e mais de 100 casas foram atingidas. Sete famílias foram desabrigadas e tiveram que ser atendidas com aluguel social. Estradas vicinais também foram afetadas. Até hoje, a prefeitura tenta corrigir os estragos do “dilúvio”.

“Para o município, chega a ser inusitado: enfrentar seca e chuvas torrenciais gera prejuízos na lavoura e na infraestrutura da cidade”, afirma o prefeito de Capitão Enéas, Reinaldo Teixeira (SD). “Para este ano de 2023, já estão sendo licitadas diversas obras que irão ajudar na prevenção desses problemas”, anuncia Teixeira.





VALE DO JEQUITINHONHA



No Vale do Jequitinhonha, o pequeno município de Umburatiba, com apenas 2.580 habitantes, está em situação de emergência desde 19 de dezembro devido aos danos provocados pelas chuvas. O município já se encontrava na mesma situação emergencial por conta da seca.



Umuratiba, no Vale do Jequitinhonha, sofre com acessos interditados (foto: Tardo Tarquínio/Divulgação)

O coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil de Umburatiba, Tardo Tarquínio Caetano Santos, afirma que, ao longo de 2022, o município teve problemas com a escassez hídrica. Moradores de comunidades rurais precisaram ser abastecidos por caminhões-pipa. O coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil de Umburatiba, Tardo Tarquínio Caetano Santos, afirma que, ao longo de 2022, o município teve problemas com a escassez hídrica. Moradores de comunidades rurais precisaram ser abastecidos por caminhões-pipa.

Agora, Umburatiba padece dos problemas gerados pelo volume excessivo que vem do céu. “O município foi atingido em todo o seu território, tanto zona rural quanto na área urbana. O excesso de chuva danificou muitas estradas, algumas tendo seus acessos interditados e prejudicando alguns produtores de leite”, disse Tarquínio. Ele disse que, na sede do município, muitas casas foram invadidas pela água e pela lama. O problema é agravado pelo entupimento das redes de água pluvial.





DEFESA CIVIL



A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec-MG) argumenta que, embora 26 municípios mineiros estejam tanto nas duas listas publicadas no boletim do órgão, das cidades em situação de emergência por conta dos danos provocados pelas águas e das dificuldades da seca, não se pode falar que eles estejam no quadro emergencial devido à seca e à chuva ao mesmo tempo.



“Não existe seca e chuva ao mesmo tempo. O que acontece são municípios que decretaram situação de emergência por causa da seca e posteriormente por causa da chuva. Sendo assim, os decretos relacionados à seca já não são mais vigentes”, explica a Defesa Civil.

Por outro lado, a Cedec-MG esclarece que conta com duas frentes de ajuda aos municípios. Uma voltada para o socorro aos flagelados da seca e outra para atender às cidades atingidas pela chuva.



Segundo a Defesa Civil, em relação à estiagem, “há articulação com órgãos e entidades para organizar as ações de resposta, distribuição de cesta básica e auxílio ao município na distribuição de água por meio de caminhões-pipa”. Para tratar dos problemas das chuvas, há articulação com órgãos e entidades para organizar as ações de resposta e restabelecimento à normalidade, distribuição de material de ajuda humanitária e envio de equipe de resposta para auxiliar o município quando necessário, informa a Cedec-MG. O órgão acrescenta ainda que ajuda as comunidades atingidas “distribuindo cestas básicas, colchões, kits dormitório, kits higiene e itens como água mineral, água sanitária, álcool, lonas e fraldas”.