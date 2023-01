Barranco atinge casa e mata idoso de 82 anos em Santa Luzia

Bombeiros resgataram corpo de idoso de 82 anos que morreu após casa ser atingida por barranco (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um idoso de 82 anos morreu soterrado após um barranco deslizar sobre uma casa na Rua Adolfo Loureiro, bairro São João Batista, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A tragédia ocorreu em meio à forte chuva que caiu na Grande BH na noite deste sábado (7/1).De acordo com o Corpo de Bombeiros, a movimentação da massa de terra abalou a estrutura do imóvel e atingiu justamente o quarto onde estava o senhor. Os militares retiraram a vítima já sem vida dos escombros. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito.ChuvasO grande volume de água que vem atingindo a região desde sexta-feira (6/1) fez com que o Corpo de Bombeiros fosse chamado para atender oito ocorrência que envolveram quedas de muros e deslizamentos de terras.

Neste domingo (8/1) estão previstos cerca de 50 mm de chuva. Devido a isso, todas as regionais de Belo Horizonte estão em alerta de forte risco geológico.