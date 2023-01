Chuvas: bombeiros atendem oito ocorrências durante a noite na Grande BH

Desde a noite dessa sexta-feira até a manhã de hoje, o Corpo de Bombeiros atendeu oito chamados em decorrência ao grande volume de água na Grande BH (foto: CBMMG / Divulgação) A chuva em Belo Horizonte e Região Metropolitana não tem dado trégua. Desde a noite dessa sexta-feira (6/1), até a manhã de hoje (7/1), o Corpo de Bombeiros atendeu oito chamados em decorrência do grande volume de água na Grande BH. As ocorrências envolveram queda de muros e deslizamentos de terras. Em nenhuma delas houve registro de pessoas feridas.





Em Sabará, os militares receberam três chamados. Dois referentes a queda de muros de residências e um de um deslizamento de encosta. Conforme a corporação, os casos aconteceram nos bairros Esplanada, Alvorada e Novo Alvorada. Nas três ocorrências, as pessoas ficaram presas dentro de suas casas.









Em Ribeirão das Neves, nos bairros Menezes e Pedra Branca, os militares foram acionados para duas ocorrências, uma de queda de muro e a outra de queda de talude. Nas duas, os moradores das residências precisaram de ajuda para conseguir sair do imóvel já que as entradas foram obstruídas. O mesmo aconteceu no bairro Novo Horizonte, em Vespasiano.

Previsão

O restante do fim de semana ainda vai ser de muita chuva na Grande BH . A previsão da Defesa Civil de Belo Horizonte é de que o acumulado chegue a até 70 mm, neste sábado (7/1), e a 50 mm, no domingo (8/1).

Devido ao grande volume de chuva, todas as nove regionais da cidade estão em alerta de forte risco geológico. Por isso, a recomendação da Defesa Civil é que as pessoas observem manifestações do solo que indiquem esses perigos como: inclinações, trincas, abaulamentos e rachaduras de terrenos e paredes. Caso algum dos sinais sejam constatados a orientação é que as pessoas saiam do local e liguem para a Defesa Civil - pelo 199 - ou para o Corpo de Bombeiros - pelo 193.