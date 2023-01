Idosa encontrada morta em poça pode ser 15ª vítima das chuvas em Minas

Esquina do bairro Boa Vista onde a idosa foi encontrada morta na poça d'água (foto: Reprodução/Google StreetView)

Leia também: Quadrilha rende seguranças e rouba bobinas de cobre de mina em Ouro Preto

Uma mulher, de 78 anos, foi encontrada morta no início da noite dessa sexta-feira (6/1), dentro de um empoçamento, no bairro Boa Vista, na Região Leste de Belo Horizonte. Ainda não se sabe a causa da morte, mas como chovia muito no momento, ela pode ter sido a 15ª vítima das chuvas em Minas Gerais.De acordo com relato de familiares à polícia, por volta das 21h40, um casal desconhecido teria localizado o corpo da senhora, completamente submerso em um empoçamento próximo ao meio-fio, na esquina das ruas São Borja e Dom Pedrito.Atendentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e peritos da polícia Civil de Minas Gerais compareceram ao local. Foram identificados ferimentos no rosto da senhora, mas a causa da morte ainda não foi determinada.