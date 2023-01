Inmet emite alerta de chuvas intensas em 447 cidades de Minas

BH teve chuva forte na noite deste sábado (7/1) (foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas em 447 cidades de Minas Gerais neste fim de semana. Estima-se que o volume pode variar de 50 a 100 mm por metro quadrado ao dia, além de rajadas de ventos de 60 a 100 km/h. Existe o risco de corte de energia, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas.



Em Belo Horizonte, a previsão é de domingo (8/1) nublado com chuva e trovoadas isoladas. Na primeira semana de janeiro, a Região Metropolitana da capital enfrentou tempestades que causaram alagamentos e diversos transtornos.









Quanto é 1 milímetro de chuva?

Em caso de rajadas de vento, o Inmet pede às pessoas que não se abriguem debaixo de árvores devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é recomendado evitar estacionar carros próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.Já a Defesa Civil orienta que a população não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou próximas a córregos e ribeirões durante a chuva forte.Se forem observados estalos no imóvel ou rachaduras nas paredes e no piso, a pessoa deve sair imediatamente e telefonar para Defesa Civil (199). Para emergências, o número a ser discado é o do Corpo de Bombeiros (193).

O cálculo do volume de chuva é feito em milímetros (mm) por metro quadrado (m²). Ou seja, em uma área de 1 m², 1 litro de água pluvial subirá 1 mm de altura.



Conforme ressaltado, a tempestade deste sábado em Venda Nova foi de 41 mm - equivalente a 44 milímetros de água (ou 4,1 centímetros) em um espaço de 1 metro quadrado.