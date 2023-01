Chuva forte em BH inunda diferentes pontos da Avenida Vilarinho

BH teve chuva forte neste sábado (7/1) (foto: Marcos Vieira/EM D.A Press)

A forte chuva que caiu sobre Belo Horizonte neste sábado (7/1) causou inundação em diferentes trechos da Avenida Vilarinho, na Região de Venda Nova. Os principais pontos acometidos foram os números 3050, no bairro Cenáculo; 3601, no Jardim Comerciários; e 2417, em frente ao Supermercado Decisão.Devido às fortes correntezas e ao aumento do nível da água, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais esteve no local para prestar socorro em casos de pessoas presas em veículos ou outras áreas de risco. A presença se fez necessária, pois um ônibus ficou "ilhado" na Vilarinho em meio ao temporal e assustou os passageiros. Segundo a Defesa Civil, Venda Nova teve 41 mm de chuva das 18h às 18h45, e a Pampulha registrou 31 mm.Na primeira semana de janeiro de 2023, BH contabilizou 283 solicitações de atendimento referentes à chuva - a maioria nas regionais Noroeste, Norte e Leste. Trincas e infiltrações representaram 57 dos chamados, além de 34 casos de risco de desabamento de muro e 22 de deslizamentos.A Defesa Civil de BH alerta para que a população evite locais de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou que tenham córregos e ribeirões próximos. Também é aconselhado não atravessar vias alagadas.Caso sejam observadas rachaduras nas paredes e no piso ou estalos no imóvel, a pessoa deve sair imediatamente e telefonar para Defesa Civil (199). Em caso de emergência, o número a ser discado é o do Corpo de Bombeiros (193).O cálculo do volume de chuva é feito em milímetros (mm) por metro quadrado (m²). Ou seja, em uma área de 1 m², 1 litro de água pluvial subirá 1 mm de altura.Conforme ressaltado, a tempestade deste sábado em Venda Nova foi de 41 mm - equivalente a 44 milímetros de água (ou 4,1 centímetros) em um espaço de 1 metro quadrado.