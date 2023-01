BH: Avenida Vilarinho, em Venda Nova, é fechada por risco de inundação

Previsão é que o acumulado de chuva chegue a 70 mm neste sábado e a 50 mm no domingo (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Belo Horizonte pode ter chuvas de até 70 mm durante o fim de semana

O trânsito na Avenida Vilarinho, em Venda Nova, precisou ser interrompido no início da noite deste sábado (7/1) em decorrência da forte chuva que atinge Belo Horizonte.A medida foi tomada pela Defesa Civil devido ao alto risco de transbordamento do córrego Vilarinho. A previsão é que o acumulado de chuva chegue a até 70 mm neste sábado e a 50 mm no domingo (8/1).Mais cedo, a Defesa Civil publicou que a Avenida Bernardo Vasconcelos, na regional Nordeste, também havia sido interdidata, porém retificou a informação.Segundo o órgão público, somente a Vilarinho teve a passagem de veículos bloqueada durante a fase crítica da chuva. A liberação começou por volta das 19h40, logo após a redução da intensidade do temporal.Devido ao grande volume de chuva, todas as nove regionais da cidade estão em alerta de forte risco geológico. A recomendação da Defesa Civil é que as pessoas observem manifestações do solo que indiquem esses perigos como: inclinações, trincas, abaulamentos e rachaduras de terrenos e paredes.