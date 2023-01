Belo Horizonte pode ter chuvas de até 70 mm durante o fim de semana

Devido ao grande volume de chuva, todas as nove regionais da cidade estão em alerta de forte risco geológico (foto: Jair Amaral / EM / D.A Press ) O fim de semana vai ser de muita chuva em Belo Horizonte. A previsão da Defesa Civil da cidade é que o acumulado chegue a até 70 mm, neste sábado (07/01), e a 50 mm, no domingo (08/01). Conforme o órgão, nesta sexta-feira (05/01), é esperado que a precipitação na capital chegue a 90 mm.





Devido ao grande volume de chuva , todas as nove regionais da cidade estão em alerta de forte risco geológico. Por isso, a recomendação da Defesa Civil é que as pessoas observem manifestações do solo que indiquem esses perigos como: inclinações, trincas, abaulamentos e rachaduras de terrenos e paredes. Caso algum dos sinais sejam constatados a orientação é que as pessoas saiam do local e liguem para a Defesa Civil - pelo 199 - ou para o Corpo de Bombeiros - pelo 193.





ATUALIZAÇÃO - ALERTA DE RISCO GEOLÓGICO



13h34 - Se você observar alguns destes sinais, saia imediatamente do seu imóvel, e ligue para a Defesa Civil (199) e em caso de emergência, ligue para a o Corpo de Bombeiros Militar (193). pic.twitter.com/Wl8fGEfUMN %u2014 Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) January 6, 2023







Ainda de acordo com o órgão de defesa, até as 15h de hoje, a região Centro-Sul já havia registrado mais de 50% do volume de chuva esperado para todo o mês de janeiro, ou seja, já ultrapassou os 174 mm de precipitação. Já as regionais Barreiro, Noroeste e Oeste, já marcam 156,8 mm; 147,6 mm, e, 157,2 mm, respectivamente.

Confira o acumulado de chuvas em BH, até agora:

Barreiro 156,8 (47,4%)

Centro Sul 174,4 (52,7%)

Leste 98,8 (29,9%)

Nordeste 92,8 (28,0%)

Noroeste 147,6 (44,6%)

Norte 98,0 (29,6%)

Oeste 157,2 (47,5%)

Pampulha 104,6 (31,6%)

Venda Nova 101,2 (30,6%) (20%)

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber por SMS os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, ameaça de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos.





Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da rua desejada para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito.