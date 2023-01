Sobe para 16 o número de mortos por desastres das chuvas em Minas Gerais

Movimentação dos bombeiros e da Defesa Civil para salvamento de pessoas no deslizamento em Santa Luzia (foto: Sala de Imprensa/CBMMG)

O número de pessoas que perderam suas vidas devido a inundações, enxurradas, deslizamentos, raios e outros desastres relacionados às chuvas desta temporada chegou a 16 em Minas Gerais, superando a metade de toda a época passada (2021/2022), quando foram registrados 30 mortes. Uma idosa encontrada morta em uma poça, em BH, não foi confirmada Segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), informa que, após as chuvas intensas de sexta (06/01) e sábado (07/01), foram confirmados mais dois óbitos relacionados às chuvas no estado. Uma das mortes aconteceu na cidade de Santa Luzia, na Grande BH , no início da noite de sábado, quando houve um deslizamento de encosta e, devido à força de deslocamento de terra, uma residência foi atingida no bairro Nossa Senhora do Carmo. No interior do imóvel estava o senhor J.S.S, de 76 anos, que morreu no local.As defesas civis estadual e municipal atuaram conjuntamente com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar na retirada de outros moradores em decorrência do risco iminente de outros deslizamentos A outra morte ocorreu no município de Resende Costa, na região dos Campos das Vertentes, na madrugada de sábado, às 2h, o senhor C.A.G., 61 anos, ao tentar atravessar uma ponte na estrada da Fazenda Beira Rio, teve seu veículo levado pela força das águas. Uma guarnição da PMMG da cidade de São Tiago se deslocou até o local onde se deparou com o veículo quase totalmente submerso com a vítima em seu interior, já sem vida.