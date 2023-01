Chuvas já superam volume que transbordou barragem da Vallourec em 2022

Veículos acabaram sendo arrastados na BR-040/356 pelo transbordamento da Vallourec (foto: Reprodução/Redes Sociais)



De acordo com a Agência Nacional de Mineração (ANM), atualmente Minas Gerais enfrenta uma estação chuvosa mais rigorosa com 14 barragens em nível de alerta, 28 necessitando de obras de reforço (nível 1 de alerta), oito demandando obras suplementares urgentes e evacuação de áres habitadas (nível 2), e três em rompimento iminente (nível 3), que são Sul Superior (Barão de Cocais) e Forquilha 3 (Ouro Preto), da Vale, e Serra Azul (Itatiaiuçu), da ArcelorMittal. Barragem da Vallourec Quando ocorreu o transbordamento da Vallourec, a pilha de rejeitos Cachoeirinha desmoronou sobre o Dique Lisa, de decantação de sedimentos, provocando uma onda de lama que passou por cima do barramento e soterrou a rodovia BR-040.



Um ano depois das obras de reparos, a pilha e o barramento não aparecem mais nas listagens de risco da ANM.



Segundo a Defesa Civil de BH, a Regional Barreiro é a que mais chuvas recebeu, chegando a 275,5 milímetros, índice que representa 83,3% da média esperada para janeiro, que é de 330,9 mm. Em segundo lugar vem a centro-Sul, a mais populosa e movimentada, concentrando 259,1 mm (78%) e a Noroeste, com 243,4mm (73,6%) (Confira a tabela para os comparativos de 2022 e 2023).



Regional - 2023 (% Média) - 2022 (% Média)

Barreiro - 275,5 (83,3) - 196,4 (59,4)

Centro-Sul - 259,1 (78,3) - 247,8 (74,9)

Leste - 192,6 (58,2) - 210,6 (63,6)

Nordeste - 196,4 (59,4) - 157,2 (47,5)

Noroeste - 243,4 (73,6) - 189,8 (57,4)

Norte - 205,4 (62,1) - 145,2 (43,9)

Oeste - 241,2 (72,9) - 210 (63,5)

Pampulha - 230,6 (69,7) - 146 (44,1)

Venda Nova - 219,4 (66,3) - 137,6 (41,6)

Média - 229,2 (78,4) - 182,2 (55,1)



Fonte: Defesa Civil de BH

As chuvas do início de 2022 foram tão intensas que, no dia 8 de janeiro, o dique Lisa, da mineradora Vallourec, transbordou, interrompendo completamente o tráfego na BR-040, quase na altura do trevo de Ouro Preto, entre Brumadinho e Nova Lima, na Grande BH (a apenas 30 quilômetros de BH).