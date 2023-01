Caminhão tomba em barranco próximo a Guaxupé, e motorista morre no local

Homem de aproximadamente 40 anos teve ferimentos graves e morreu no local (foto: CBMMG/Divulgação)





Ao chegarem ao local, os militares constataram que o corpo do motorista estava fora da cabine, porém preso entre as ferragens sob o veículo. Os bombeiros não tiveram acesso aos documentos do homem, mas estimam que ele tinha aproximadamente 40 anos.



O que se sabe, até o momento, é que o caminhoneiro trafegava no sentido Guaxupé com o veículo de placa de São Paulo.



O óbito foi confirmado pelo médico da unidade de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



*Estagiário sob supervisão do subeditor Rafael Arruda

Um caminhão que transportava grãos capotou no início da tarde desta terça-feira (10/1) no KM 412 da BR-146, entre São Pedro da União e Guaxupé, no Sul/Sudoeste de Minas Gerais. O motorista não resistiu ao acidente e morreu no local.