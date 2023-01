Deslizamento de terra atinge posto da Polícia Rodoviária na BR-265

Chuvas vêm causando estrados em Barbacena (foto: PMRv/Divulgação)

Chuvas em Minas Gerais

Um deslizamento de terra atingiu o posto da Polícia Militar Rodoviária, na BR-265, em Barbacena, Região Central de Minas Gerais, nessa terça-feira (10/1). O posto estava em atividade, mas não houve feridos.O desabamento atingiu parte de um muro, um portão elétrico e postes de energia. A corporação teme que mais partes da estrutura cedam com as constantes chuvas. Acionada, a Defesa Civil interditou o pátio interno da unidade.As chuvas vêm causando estragos no município. A prefeitura estuda decretar estado de emergência e situação de calamidade, após os fortes temporais dessa terça-feira (10/1).Na última segunda-feira (9/1), uma casa desabou e um jovem de 23 anos morreu, no Bairro Monsenhor Mário Quintão. Outros cinco moradores conseguiram sair ilesos do acidente.Só nos últimos quatro dias, Minas Gerais registrou mais seis mortes provocadas pela chuva que não dá trégua no estado.Nessa terça-feira (10/1), subiu para 20 o número óbitos desde o começo do período chuvoso, conforme balanço da Defesa Civil de Minas Gerais.As chuvas fortes deixaram 131 municípios em situação de emergência no estado. O número de desabrigados chega a quase 11 mil.De acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais, as chuvas continuarão no estado, e o acentuado volume segue proporcionando transtornos à população.