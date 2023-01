Vídeo: carro desgovernado em alta velocidade atinge prédio no Sion

Veículo invadiu prédio no bairro Sion, região Centro-Sul de Belo Horizonte (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) Estado de Minas, o advogado Daniel Tostes, de 38 anos, disse que estava em seu apartamento com a noiva, quando eles ouviram um forte barulho seguido de um estrondo – momento em que um automóvel modelo Golf invadiu a calçada, derrubou uma grade de proteção e entrou, quase que totalmente, no edifício onde eles residem. Um carro desgovernado e em alta velocidade atingiu um prédio no bairro Sion, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite desta terça-feira (10/1). Em entrevista ao, o advogado Daniel Tostes, de 38 anos, disse que estava em seu apartamento com a noiva, quando eles ouviram um forte barulho seguido de um estrondo – momento em que um automóvel modelo Golf invadiu a calçada, derrubou uma grade de proteção e entrou, quase que totalmente, no edifício onde eles residem.





“Essa pessoa me disse que o Golf e outro motorista, também conduzindo um automóvel, vinham em alta velocidade pela Avenida dos Bandeirantes, quando o terceiro carro, um Corolla, trafegando por uma via transversal [rua Nova Era], foi atingido pelo Golf”, conta Daniel.

Automóvel modelo Golf invadiu a calçada, derrubou o portão e entrou, quase que totalmente, no edifício (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) Conforme o advogado, a testemunha afirmou que o Corolla atravessaria a Bandeirantes para depois fazer uma conversão, quando foi atingido pelo Golf, que acabou perdendo o controle da direção e acertando o prédio. Ainda conforme o relato, o motorista de outro automóvel – que supostamente também vinha acima do limite de velocidade junto com o Golf – fugiu do local.

Fluxo intenso de pedestres no local

O advogado Daniel Tostes enfatiza ainda que no trecho frequentemente acontecem acidentes, sendo que muitas pessoas trafegam no local devido à existência de uma pista destinada para fazer caminhadas.



“Inclusive, o limite de velocidade aqui é de 40 km/h, o que não é respeitado pelos motoristas na maioria das vezes. Infelizmente, aqui acontecem acidentes quase toda semana”, pontua.

Segundo síndico, motorista estava com habilitação suspensa

Também ao EM, o síndico do prédio, Daniel Sanches de Sousa, de 45 anos, conta que acionou a Polícia Militar. “Ao registrar a ocorrência, os policiais identificaram que o motorista estava com a habilitação suspensa. Ele alegou ainda que o carro não tem seguro. Os policiais deram um prazo para ele dar um jeito de retirar o veículo ainda nesta madrugada por meio de um serviço de reboque particular. Caso isso não aconteça, vamos acionar a PM novamente para ver o que pode ser feito”, explica.