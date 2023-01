Divinópolis: Parque da Ilha é fechado após ficar alagado

O Parque da Ilha fica ao lado do Rio Itapecerica; Água começou a escorrer (foto: Divulgação/Prefeitura de Divinópolis)

O Parque da Ilha em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, foi fechado temporariamente pela Defesa Civil após ficar alagado em decorrência das chuvas dos últimos dias. O local é frequentado para atividades de lazer com crianças e também esportivas e fica ao lado do principal rio que corta a cidade, o Itapecerica.



Com a inundação, além da água, alguns trechos estão inutilizados por causa da lama. O biólogo da secretaria municipal de Meio Ambiente, Claudemir da Cunha diz que, se o volume de chuva reduzir, a previsão é de até segunda-feira (16/1) o parque ser reaberto à população.



“As chuvas que caíram em Divinópolis nos últimos dias provocaram transbordamento do rio em alguns pontos da cidade, entre eles, o Parque da Ilha. O espaço ficou inacessível devido à quantidade de água que alagou os espaços de uso do local”, explicou.



Sala de monitoramento



Com as chuvas intensas dos últimos dias, a prefeitura de Divinópolis instalou um centro de monitoramento e atendimento à população no pátio da Empresa Municipal de Obras Públicas (Emop) no bairro Espírito Santo.



A estrutura foi montada, a exemplo de janeiro do ano passado, para dar suporte, principalmente aos moradores ribeirinhos. De lá, também estão sendo feitos os atendimentos telefônicos com chamados de possíveis ocorrências.



Embora o rio Itapecerica esteja a 1,5 metro acima do nível normal, a situação ainda é de monitoramento na cidade. Até o momento, não houve grandes ocorrências e nenhum morador precisou deixar os imóveis.



A previsão, entre hoje e as 10h desta quarta-feira (11/1), é de muitas nuvens com pancadas de chuvas e trovoadas. São esperados para o período, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), entre 30 e 60 mm/h de chuva.



*Amanda Quintiliano especial para o EM