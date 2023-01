Previsão é de mais chuva nesta quarta; Região Centro-Sul é a mais afetada

Bastaram quatro dias para que as chuvas de janeiro atingissem volumes consideráveis em Minas Gerais, sendo que em Belo Horizonte a Região Centro-Sul, a mais populosa e movimentada, já registra um quarto do previsto para todo o mês.Foram 85,5 milímetros, 26% da média, que é de 330,9. Ao todo, as regionais da capital chegaram à média de 53,22 mm (16,22%), segundo a Defesa Civil de BH. A cidade se encontra sob alerta de tempestades e risco geológico.E a previsão da meteorologia para a capital mineira é de mais chuvas nesta quarta-feira (04/01), indicando que o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva, de intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais.A temperatura mínima em BH foi de 17 °C, a máxima estimada é de 27 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 65% à tarde.A segunda regional com maior volume de chuvas neste início de 2023 é a Barreiro, com 78,5mm (24%); seguida da Noroeste, com 76,2mm (23%); Oeste, 73,6mm (22%); Pampulha, 43,8mm (13%); Venda Nova, 36,6mm (11%); Leste, 33mm (10%); Nordeste, 26,6mm (9%); e Norte, 25,2mm (8%).