Homem espancado e jogado no Arrudas por dívida com o tráfico de drogas

Local onde vítima foi espancada e em seguida jogada no Arrudas (foto: Google street view)

Um homem, de 36 anos, foi jogado nas águas do Ribeirão Arrudas, na altura do Bairro Alto Vera Cruz, depois de ser espancado por dois agressores.



João Carlos Lúcio Ferreira teria recebido uma lição, da parte de traficantes, por estar devendo dinheiro da compra de drogas. Um dos envolvidos na agressão, V.E.F.X., de 18 anos, foi preso.

Eram 7h13 quando a Polícia Militar recebeu o chamado de que um homem havia caído no leito do Arrudas. O local indicado era Avenida dos Andradas, 7.660, em frente ao ponto final do ônibus 9101.

Ao chegarem ao local, os militares solicitaram a ajuda do Corpo de Bombeiros para o resgate. Ao ser retirado, o homem tinha marcas de agressões na cabeça, um grande corte, e marcas roxas por todo o corpo.

Questionada, a vítima contou que tinha sido agredido por dois homens, por estar devendo o pagamento de 13 pedras de crack a traficantes da Gangue do Vitória (Jardim Vitória). Por isso, teria sido punido.

As agressões seriam uma forma de os traficantes alterarem outros devedores para que não fiquem devendo ao tráfico, pois todos estarão passíveis de punição.

João Carlos foi levado para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII. O caso foi registrado na 4ª Delegacia de Polícia Civil. O agressor preso foi pego em sua casa, no Bairro Saudade. Junto com ele foi apreendido um revólver.