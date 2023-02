Homem é morto em bloco de carnaval

Evento carnavalesco ocorria no centro de Goianá (foto: Google Street View) Um homem de 38 anos foi morto após ser brutalmente espancado em um bloco de carnaval que desfilava no sábado (4/2) à noite em Goianá, na Zona da Mata mineira.

A vítima, no entanto, permaneceu. No meio da confusão, ele foi jogado no chão e brutalmente agredido com chutes e socos na cabeça. Depois de muita agressão, o trio fugiu. A vítima foi socorrida com vida, mas com muitas lesões.

O homem foi encaminhado para o Hospital de Pronto-Socorro de Juiz de Fora, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta segunda-feira (6/2).

Os policiais militares conversaram com o amigo que estava com a vítima com o objetivo de conseguir informações sobre os assassinos. No entanto, após fazer ronda pela região, nenhum suspeito foi encontrado. O caso será investigado pela Polícia Civil (PCMG).