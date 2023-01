Homem tem dentes arrancados e é espancado até a morte em Mateus Leme

Crime ocorreu no Bairro Vila Suzana, em Mateus Leme (foto: Redes sociais)

Um alerta foi expedido pelas polícias Militar e Civil na tentativa de prender dois suspeitos ligados ao tráfico de drogas apontados como autores do assassinato, por espancamento, de um homem, de 49 anos, na Vila Suzana, em Mateus Leme.

A apuração do crime começou de maneira suspeita, pois a Polícia Militar recebeu um telefonema, indicando o endereço e informando que tiros haviam sido ouvidos dentro da casa.

Quando os policiais chegaram ao local, no entanto, encontraram tudo aberto e o homem em cima da cama. Mas não havia indícios de tiros. A vítima levou vários golpes na cabeça. Vários dentes foram encontrados espalhados no chão do quarto.

Testemunhas contaram que os dois suspeitos foram vistos entrando na casa e depois foram vistos saindo, o que é confirmado pelas imagens de uma câmera de segurança que fica próxima à residência da vítima.

Os suspeitos estariam na companhia de um terceiro homem, que dirigia um Hyundai, usado na fuga.

Os policiais descobriram, ainda, que o homem morto era usuário de drogas e que havia suspeitas de que ele seria o autor de vários furtos nas proximidades de sua casa.

Há alguns dias, ele teria se envolvido numa briga com um dos suspeitos, em quem deu uma garrafada na cabeça. O suspeito teria prometido uma revanche e que daria uma lição na vítima.



O caso está sendo investigado pela 2ª Delegacia de Polícia de Mateus Leme.