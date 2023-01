Detento engole celular em Varginha

Detento passou por cirurgia para retirada do aparelho (foto: Divulgação Varginha 24Hrs)

Um detento que foi levado para o Presídio de Varginha, no Sul de Minas, engoliu o celular durante revista de admissão. O fato ocorreu na terça-feira (24/01), mas a foto do raio X só foi divulgada nesta quinta-feira (26/1). A imagem mostra o aparelho celular dentro do estômago do homem.





Raio X mostrou o aparelho no estômago do preso (foto: Divulgação Varginha 24Hrs)

Os policias explicaram que o exame de raio X identificou um celular no estômago do preso. O homem passou por cirurgia para a retirada do aparelho. Ainda segundo funcionários, o detento se recupera bem.