Mulher é presa por manter filho em cárcere privado

Polícia Militar foi acionada para apoiar Conselho Tutelar (foto: Reprodução)

Uma mulher, de 32 anos, foi presa por manter o filho, de 13 anos, em cárcere privado na cidade de Periquito, no Vale do Rio Doce, nessa quarta-feira (25/1).

Segundo a Polícia Militar, o Conselho Tutelar pediu apoio aos agentes após denúncias informarem que menino estava em cárcere e gritando por socorro.

Quando os militares chegaram no endereço, conseguiram ouvir os gritos já no portão da residência.

No boletim de ocorrência, a casa foi descrita como “desorganizada com muita sujeira e barro, um ambiente insalubre, com comida jogada no fogão e roupas pelo chão”.

O menino foi encontrado sentado no chão de um quarto, com os braços e pernas amarrados e ferimentos por todo o corpo, principalmente nos pulsos e nos pés.

Leia também: Homem é preso por deixar criança sozinha em casa com espingarda

A mãe do garoto contou para os policiais que ficou por quatro dias com o filho em um hospital de Governador Valadares e que, quando voltou para casa, o menino relatou que “não gosta de ficar com ela e sim com a avó, por isso o amarrou para sua segurança".

A mulher ainda disse aos agentes que já brigou outras vezes com o filho e alegou que ele tem alterações psicológicas e fica agressivo às vezes.

O menino foi levado pelo Conselho Tutelar para atendimento médico. A mulher foi detida.