Justiça permite que criança faça tratamento com canabidiol, na Grande BH

Criança de 7 anos apresenta casos de epilepsia, decorrente de um quadro de anemia falciforme (foto: TJMG / Reprodução) Um menino de 7 anos que apresenta casos de epilepsia, decorrente de um quadro de anemia falciforme, ganhou o direito de manter um tratamento à base de Canabidiol. Além de poder usar o produto medicinal, o garoto deverá recebê-lo pelo Estado de Minas Gerais e pelo Município de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





A decisão é da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que manteve liminar concedida pela 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Nova Lima, que também prevê pena de suspensão de verba caso um dos órgãos descumpra a determinação. De acordo com o Ministério Público de Minas, que entrou com a liminar para que a criança conseguisse o tratamento, a doença e as intercorrências resultantes dela fizeram com que o menino necessite do medicamento para controlar as crises epiléticas e, assim, ter mais qualidade de vida.









Ao analisar o recurso, o relator, desembargador Alberto Diniz Junior, ressaltou o relatório médico juntado aos autos, no qual a médica responsável informou que, em função de seus problemas de saúde, o menino havia realizado transplante de medula óssea. Após esse procedimento, ele apresentou quadro epiléptico grave. Várias medicações já haviam sido administradas no paciente, mas apenas após o uso de canabidiol houve uma melhora absoluta na frequência das crises de epilepsia.

Escolas particulares são multadas por venda casada de uniformes

De acordo com o relator, o canabidiol, de fato, ainda não foi registrado na Anvisa, conforme argumentou o Estado. Contudo, o desembargador ponderou que a Resolução 335/2020, da própria agência, define critérios e procedimentos referentes à importação, por pessoa física, para uso próprio, de produto derivado de Cannabis, mediante prescrição de profissional habilitado para tratamento de saúde.





“Sendo a saúde um direito do cidadão e dever do Estado, em sentido amplo, uma vez que comprovada a imprescindibilidade do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS, o Poder Público poderá ser compelido a fornecer o medicamento”, destacou Junior.