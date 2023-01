Esculturas de escritores mineiros são restauradas para voltar às ruas de BH

As escultura restauradas devem voltar para as ruas de BH no dia 4 de março (foto: EDÉSIO FERREIRA/EM/D.A PRESS)

Pela primeira vez, um talentoso grupo de escritores mineiros está reunido não numa coletânea literária, mas num espaço de restauração: lado a lado e eternizados em bronze, podem ser vistos Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), Pedro Nava (1903-1984), Henriqueta Lisboa (1901-1985), Roberto Drummond (1933-2002) e Murilo Rubião (1916-1991.



O encontro, entre ferramentas e cuidados, ocorre na Fundição Artística, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde o quinteto “se recupera” de ataques de vandalismo e ações do tempo, sofridos nas ruas da capital.

Segundo a secretária Municipal de Cultura de BH, Eliane Parreiras, as estátuas retornam aos pontos de origem em 4 de março. O investimento no restauro e no programa educativo que acompanha o trabalho é de R$ 200 mil, valor resultante de medida compensatória. "Vamos fazer um grande evento para receber as peças", adiantou Eliane Parreiras.

Na manhã desta segunda-feira (23), o andamento do trabalho de restauração foi apresentado por Eliane Parreiras, pela presidente da Fundação Municipal de Cultura (FMC), Luciana Féres, e pelo artista Léo Santana, responsável pela criação das esculturas e em acompanhamento permanente do restauro das obras junto à empresa Ana Vladia, responsável pela Fundição Artística.

A secretária informou que as esculturas terão um novo modelo de segurança para se evitarem agressões - as informações serão posteriormente divulgadas. Outra novidade está no circuito literário com a inclusão das estátuas e envolvimento de toda a sociedade.

A presidente da FMC, Luciana Feres, destacou que a prefeitura, com a recuperação das peças, fortalece o programa de educação patrimonial. "Tão logo as esculturas voltem a seus locais originários, com sinalização ilustrativa, moradores e visitantes poderão ver e fotografá-las com tranquilidade", disse Eliane Parreiras.

Todos os cuidados

Em 7 e 8 de novembro de 2022, os escritores mineiros saíram da cena urbana de Belo Horizonte para o trabalho de restauração, ficando no local placas ilustrativas. Na manhã do dia 7, foram retiradas as esculturas de Carlos Drummond de Andrade e de Pedro Nava. A dupla em tamanho real e eternizada em bronze fica na Praça do Encontro, na esquina das ruas Goiás e Bahia, no Centro.

Também no dia 7, ocorreu a retirada do interior da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de BH, a estátua do escritor Murilo Rubião, autor de obras como “O pirotécnico Zacarias”. A peça foi vandalizada quando exposta no gramado diante da biblioteca e recolhida.

Já em 8 de dezembro, foi a vez das estátuas de Henriqueta Lisboa, monumento localizado diante do prédio em que ela morou até a morte, na Rua Pernambuco, na Savassi, na Região Centro-Sul de BH, e do jornalista e escritor Roberto Drummond (1933-2002), também na Savassi.

O escultor Léo Santana contou que todas as peças passam por limpeza e processo de oxidação para retornarem à cor natural do bronze. Novas bases de fixação foram feitas para garantir que as estátuas não sejam jogadas ao chão, como ocorreu com a do escritor Pedro Nava.

A escritora Henriqueta Lisboa, escultura mais atingida pelo vandalismo, exigiu modelagem das mãos, que haviam sido "amputadas", e do livro. Os óculos de Carlos Drummond de Andrade precisaram de solda, e a mão direita foi refeita.

Memória

Em 10 de setembro, o Estado de Minas mostrou a situação dos monumentos e a mobilização de integrantes da Academia Mineira de Letras (AML) e da Rua da Literatura (livrarias da Rua Fernandes Tourinho) pedindo às autoridades maior zelo com o patrimônio e maior segurança nos locais.

“Atos de vandalismos são absurdas”, disse, na ocasião, o presidente da AML, Rogério Tavares. “As cidades são um conjunto de memórias e afeto. Precisamos valorizar a cultura e, de forma especial, as pessoas que fizeram tão bem à cidade. Henrique Lisboa cantou BH em prosa e verso. Seu legado é inestimável e merece todo apreço e estima", disse Tavares, que solicitou restauro para a peça e reforço na segurança para protegê-la.

Patrimônio em obra

Conheça as estátuas de escritores nas ruas e praças de BH, todas feitas pelo escultor Leo Santana, que estão sendo restauradas:

- Pedro Nava e Carlos Drummond de Andrade de Andrade: Ficam na Praça do Encontro, na Rua Goiás com Rua da Bahia, no Centro. Esculturas em bronze, de 2003, tamanho natural Belo Horizonte/MG, 2003. (Bahia com Goiás). Serviço: solda da ma%u0303o direita e fundic%u0327a%u0303o e solda do o%u0301culos de Carlos Drummond de Andrade; remoc%u0327a%u0303o da oxidac%u0327a%u0303o desgastada e nova pa%u0301tina nas duas esculturas.



- Henriqueta Lisboa: Praça da Savassi - Homenagem à poeta, tradutora e ensaísta natural de Lambari, no Sul de Minas. Escultura em bronze, tamanho natural, de 2006. Serviço: restaurac%u0327a%u0303o da escultura com modelagem das duas ma%u0303os e do livro, fundic%u0327a%u0303o, solda, revitalizac%u0327a%u0303o, remoc%u0327a%u0303o da oxidac%u0327a%u0303o desgastada e nova pa%u0301tina.

- Roberto Drummond: Na Praça da Savassi , está a homenagem ao escritor e jornalista. Escultura em bronze, tamanho natural, de 2003. Serviço: restaurac%u0327a%u0303o da escultura, incluindo revitalizac%u0327a%u0303o, remoc%u0327a%u0303o da oxidac%u0327a%u0303o desgastada e nova pa%u0301tina.

- Murilo Rubião: A peça fica tradicionalmente na Praça da Liberdade. Escultura em bronze, tamanho natural, de 2010. A estátua, guardada na Biblioteca Pública Estadual, pertence à família do escritor e, no momento, está em processo de doação para a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult).