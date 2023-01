Moradores de bairro de Contagem estão sem água há três dias

Segundo Copasa, abastecimento foi interrompido na tarde de domingo (22), mas morador afirma que bairro está sem água desde a madrugada de sábado (21) (foto: Arquivo pessoal)

Os moradores do Bairro Granja Ouro Branco, em Contagem, na Grande BH, estão sem água desde a madrugada de sexta-feira (20/1) para sábado (21/1).

De acordo com um morador da região, que preferiu não se identificar, o abastecimento foi interrompido depois de um cano romper em uma das principais ruas do bairro.

“Entramos em contato por diversas vezes com a Copasa e a resposta é sempre a mesma. Que o retorno da água será gradativo durante o dia. Mas a situação é a mesma desde sábado”.

Ainda no sábado, uma equipe da Copasa esteve no bairro e isolou o local, segundo o morador. No domingo, a Copasa retornou com tratores e mais funcionários, mas alegaram a necessidade do uso de um equipamento que não fica disponível durante o fim de semana.

“Na manhã de hoje, a Copasa voltou e disse que vai resolver e que a água vai retornar gradativamente durante o dia. O problema é que durante todo esse tempo, o bairro ficou sem uma gota de água. Temos moradores que estão em total desespero com criança em casa, temos idosos sem qualquer abastecimento de água”.

O morador ainda afirma que, quando a Copasa é acionada, a empresa diz que o abastecimento foi interrompido somente no domingo, quando, na verdade, o bairro está sem água desde a madrugada de sábado.

“O desespero das pessoas é que a água é um item essencial, não é um luxo. O bairro está sem uma gota de água para nada. Temos vizinhos contando com ajuda de quem compra água mineral para poder ceder um pouco e fazer uma comida, para poder tomar. Temos vizinhos sem banho desde sábado”.

Em nota, a Copasa informou que está fazendo a manutenção para sanar o vazamento e que precisou interromper, emergencialmente, o abastecimento de água no bairro.

“A previsão é que o fornecimento de água seja normalizado, gradativamente, no decorrer da tarde desta segunda-feira”.