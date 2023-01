Incêndio em fábrica é controlado após mais de 10 horas

O Corpo de Bombeiros precisou de mais 10 horas de trabalho e 150 mil litros de água para controlar um incêndio de grandes proporções em uma fábrica de material têxtil em Jacutinga, no Sul de Minas.

O chamado foi na tarde de domingo (22/1), mas o incêndio só foi controlado na madrugada desta segunda-feira (22/1).

Em conversa com os militares, o responsável pela fábrica contou que dois funcionários trabalhavam no galpão ao lado da área incendiada antes do ocorrido e que eles escutaram um estalo proveniente do telhado, na área onde os painéis solares estão instalados. Logo depois, houve um pico de energia.

Os funcionários, então, saíram da fábrica e não presenciaram o início das chamas. Minutos depois, a fumaça preta foi avistada por todos que passavam pelo local.

Populares tentaram controlar o incêndio até a chegada dos bombeiros, mas o local precisou ser isolado por causa do risco de desabamento.

Uma retroescavadeira foi usada para ajudar no avanço da equipe do Corpo de Bombeiros. Seis bombeiros militares, um funcionário da Defesa Civil e 13 brigadistas voluntários combateram o fogo.

Após rescaldo, o imóvel foi isolado. Não houve vítimas.