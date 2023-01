Defesa Civil interdita quatro imóveis após incêndio no Jardim Alvorada

Chamas consumiram o interior dos imóveis (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)



A Defesa Civil de Belo Horizonte interditou, na manhã desta quarta-feira (18/1), quatro imóveis em decorrência do incêndio no Bairro Jardim Alvorada.





De acordo com o órgão, todos os imóveis apresentam riscos estruturais. Os responsáveis foram notificados a manter o isolamento dos locais e providenciar ações de mitigação dos riscos.





Os imóveis interditados ficam nos endereços: Rua Flor de Abril, 357; Rua Sílvia Resende, 22; Rua Sílvia Resende, 10; Rua Flor das Pedras, 135.





Marcus Vinícius, proprietário de um dos imóveis, afirmou que seu prejuízo foi incalculável. “Perdi até o cadeado do portão”. Ele afirmou que não possuía seguro do lugar.





João Teodorio, proprietário de outro imóvel, que funciona como um depósito de peças automotivas, calcula um prejuízo de aproximadamente R$ 300 mil





“Quando fiquei sabendo, eu saí correndo para vir aqui. Cheguei agora. Estou com a chave, mas não me deixam entrar ali para pegar um pouco [de peças] no andar de baixo. Estou aqui sem saber o que ocasionou [o incêndio]”, declarou Teodorio pouco antes de dar uma estimativa da perda financeira.





Além disso, o depósito, segundo conta, não tem seguro. “Agora é ver se tem que responsabilizar alguém. Pelo menos, ninguém se feriu. É só a perda material mesmo”, concluiu.

Locais atingidos ficaram totalmente destruídos (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)



O incêndio





Devido à presença de produtos inflamáveis, algumas explosões foram registradas. Não houve vítimas e ainda não se sabe as causas do incêndio.