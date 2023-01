Incêndio no Jardim Alvorada: dono de galpão calcula prejuízo de R$ 300 mil

A princípio, segundo os militares, não há vítimas, e nenhuma residência foi atingida (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) Um incêndio de grandes proporções que atingiu um galpão no bairro Jardim Alvorada, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, no início da noite desta terça-feira (17/1), pode ter deixado um prejuízo de aproximadamente R$ 300 mil.

“Quando fiquei sabendo, eu saí correndo para vir aqui. Cheguei agora. Estou com a chave, mas não me deixam entrar ali para pegar um pouco [de peças] no andar de baixo. Estou aqui sem saber o que ocasionou [o incêndio]”, declarou Teodorio pouco antes de dar uma estimativa da perda financeira.

Além disso, o depósito, segundo conta, não tem seguro. “Agora é ver se tem que responsabilizar alguém. Pelo menos, ninguém se feriu. É só a perda material mesmo”, concluiu.

Jardim Alvorada Conforme checado pela reportagem, o local em chamas está situado na esquina das ruas Flor das Pedras e Flor de Abril.

Até o fechamento desta publicação, oito viaturas do Corpo de Bombeiros tinham sido encaminhadas ao local para combater as chamas.

Segundo a corporação, um galpão ao lado possui oxigênio para solda com risco de explosão. A princípio, segundo os militares, não há vítimas, e nenhuma residência foi atingida.