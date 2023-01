Mineirão anuncia encerramento de tirolesa após acidente com jovem em BH

Adolescente Maria Luiza Oliveira, de 14 anos, caiu de tirolesa na última quinta-feira (12/1) (foto: Alê Oliveira/Arquivo pessoal) Após a adolescente Maria Luiza Oliveira, de 14 anos, ficar ferida ao cair de uma tirolesa no Mineirão, em Belo Horizonte, na última quinta-feira (12/1), o brinquedo foi retirado de circulação, conforme informou a gestão do estádio nas redes sociais nesta terça-feira (17/1).

"A perícia realizada identificou falha humana na operação. O Mineirão encerrou imediatamente a atividade de tirolesa no estádio", finaliza o comunicado, pontuando que foi prestado "todo o suporte à visitante e seus familiares".





Nas redes sociais, o jornalista e pai da jovem, Alê Oliveira, disse que refletiu se postaria ou não o vídeo do acidente e justificou sua atitude ao tornar as imagens públicas. "Essa decisão foi um grito contra a irresponsabilidade, impunidade e a falta de cuidado com a vida do próximo. (...). Fico imaginando todo o tempo o que teria acontecido se ela tivesse caído só um pouco à frente", escreveu Alê em seu perfil oficial no Instagram.

Ele termina a mensagem deixando um recado aos responsáveis: "Quantos aos culpados – @mineirao, @sympla e @lojanerea – , que ninguém mais passe por isso e que a vida tenha piedade de vocês."