Homem mata filha de 5 anos por causa de xixi e ateia fogo no corpo dela

Caso chocou a população de Monte Santo, e delegado pediu a prisão preventiva do suspeito à Justiça (foto: Redes sociais) Um homem, de 21 anos, admitiu nesta terça-feira (17/1) ter matado a filha, de 5 anos, e depois queimado o corpo dela. O fato aconteceu na última quinta (12/1), em Monte Santo de Minas, na Região Sul do estado.







Leia também: Dupla é presa suspeita de furtar idoso após programa sexual



O autor do crime disse ainda que enrolou a criança com uma colcha de cama, o levou à zona rural da cidade e ateou fogo no corpo dela, além de ter colocado palhas por cima.





Foi efetuada a prisão preventiva do homem. Ele tem outras passagens pela polícia por causa de tráfico e roubo.