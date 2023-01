Dupla é presa suspeita de furtar idoso após programa sexual

Duas mulheres, de 34 e 42 anos, foram presas por suspeita de furtar um idoso de 79 anos após um programa sexual, ocorrido na segunda-feira (16/1), em Presidente Olegário, Região do Alto Paranaíba. A Polícia Militar (PM) informou que o cliente sentiu falta da quantia de R$ 300 que estava no bolso de uma de suas camisas.

Dentro da casa, uma das mulheres se ofereceu para fazer um programa sexual com o idoso pelo valor de R$ 50. Ele aceitou a proposta e o trio consumou a relação sexual.

Ao término, a mulher que propôs o programa pediu para tomar banho, enquanto a outra passou a distrair a vítima. Neste momento, a que foi ao banheiro encontrou o dinheiro na camisa do homem.

Elas fugiram do local e, ao perceber o furto, o idoso acionou a polícia. Os militares encontraram o telefone celular de uma das suspeitas na casa do idoso. Com o rastreio do outro aparelho, a polícia localizou as mulheres.

O caso foi encerrado na Delegacia de Plantão de Patos de Minas.