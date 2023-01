Vídeo: dupla é salva de helicóptero em MG ao subir pedreira para tirar foto

Dois amigos de 31 e 46 anos – que estavam em busca de belos registros fotográficos em meio à natureza para guardar de recordação – ficaram em apuros na Pedra da Santa Rosa, localizada na zona rural da cidade de Itaipé, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais. A dupla escalou a pedreira, mas ficou presa depois de não conseguir achar o caminho de volta. Eles foram resgatados de helicóptero pela Polícia Militar (PM), nesta terça-feira (17/1), após mais de 24 horas do que era pra ser um momento de aventura.





Resgate foi feito pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (17/1) (foto: Reprodução de vídeo/PM de Governador Valadares) Logo, militares do município de Teófilo Otoni chegaram na localidade às 22h e tentaram alcançar as vítimas com o auxílio de um guia local. No entanto, os riscos da operação aumentaram, pois começou a chover mais intensamente. Os trabalhos de busca precisaram ser interrompidos por volta de meia-noite. Até então, ambos já estavam desidratados, com fome e escoriações pelo corpo.

Resgate com helicóptero da PM

Ainda na noite de segunda-feira, o Corpo de Bombeiros acionou a 5ª Base Regional de Aviação do Estado (Brave) da Polícia Militar de Governador Valadares, que enviou um helicóptero com cinco militares para realizar o resgate no início desta manhã, pois a operação durante a madrugada era considerada de alto risco em virtude, principalmente, das condições do tempo.





Ao Estado de Minas, o major Gustavo Coelho Vaz, que integrou a equipe de busca, disse que o resgate durou cerca de 20 minutos. “Recebemos as coordenadas dos bombeiros e chegamos ao local às 7h, após quase uma hora de deslocamento, quando avistamos os dois juntos no alto da pedra”, inicia.

“O resgate foi relativamente rápido. No entanto, houve uma degradação da condição meteorológica. As nuvens abaixaram, escondendo o topo da montanha, o que prejudicou a visibilidade. Então, tivemos que pousar e aguardar”, acrescenta.

Por fim, o major conta que depois de 30 minutos foi possível levantar voo em segurança. “Eles estavam bastante fatigados e não levaram água e nenhum tipo de alimento, além passarem a noite ao relento”, finaliza.

Após o resgate, as vítimas foram entregues a uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou os primeiros atendimentos e as conduziu para uma unidade de saúde do município.