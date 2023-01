Eletrônicos e cosméticos são apreendidos em ônibus que seguia de SP para BH

Os produtos estavam no bagageiro do ônibus que segua de São Paulo para BH (foto: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal)



As apreensões ocorreram durante a operação de combate à criminalidade. O ônibus abordado seguia de São Paulo, capital, para Belo Horizonte.



O proprietário das mercadorias não estava dentro do veículo, porém foi identificado a partir de informações prestadas pelo motorista.



As mercadorias foram levadas para a Receita Federal em Poços de Caldas, no Sul do estado. O órgão será responsável em dar sequência a ocorrência.

*Amanda Quintiliano especial para o EM

Eletrônicos e cosméticos foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-381 em Oliveira, no Centro-Oeste de Minas, sem nota fiscal. Os produtos estavam em meio a bagagens dentro de um ônibus alvo de fiscalização, nessa segunda-feira (16/1), conforme balanço divulgado nesta terça-feira (17/1), pelo órgão.