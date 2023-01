Suspeitos de estuprar idosa de 65 anos são presos em matagal

A comunidade da pequena Mayrink ficou consternada com o crime e ajudou na captura dos suspeitos (foto: Redes sociais)

A Polícia Civil prendeu um homem, de 30 anos, e apreendeu um adolescente, de 16, suspeitos de roubar e estuprar uma idosa, de 65 anos, na madrugada da última sexta-feira (13/1) no distrito de Mayrink, em Carlos Chagas, no norte do estado.



A partir da denúncia registrada pela vítima, ainda na madrugada do dia do crime, a Polícia Civil iniciou uma investigação que levou à prisão dos dois suspeitos.

Foi montada uma força-tarefa policial que contou não só com o apoio da Polícia Militar, mas também da população de Mayrink, que ficou consternada com a situação.

Foram realizadas buscas intensas em residências e regiões de matagal, onde os suspeitos foram localizados. A prisão do maior foi convertida em preventiva, que foi encaminhado ao sistema prisional. Já o menor foi internado judicialmente no sistema socioeducativo.