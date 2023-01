'Pior sensação da vida', diz pai que viu filha cair de tirolesa no Mineirão

Adolescente Maria Luiza Oliveira, de 14 anos, caiu de tirolesa na última quinta-feira (12/1) (foto: Alê Oliveira/Arquivo pessoal) Estado de Minas os momentos de tensão que ele, a esposa e as duas irmãs da adolescente vivenciaram. O pai de Maria Luiza Oliveira, de 14 anos, que ficou ferida ao cair de uma tirolesa no Mineirão, em Belo Horizonte, relatou à reportagem doos momentos de tensão que ele, a esposa e as duas irmãs da adolescente vivenciaram.

“Eu sou meio reticente em relação às atividades de aventura, mas, como tinha o nome do Mineirão envolvido, tive uma confiança maior”, inicia Alê, destacando que ele queria ir primeiro.

“Indo na frente, eu poderia filmar e pegar a descida das minhas filhas, mas ela [Maria Luiza] não deixou. Então, nós começamos a filmar para brincar com ela”, conta o jornalista, acrescentando o que sentiu quando viu a filha despencar do brinquedo: “Foi a pior sensação da minha vida.”



Mineirão encerra atividades de tirolesa

Após a queda da adolescente, a tirolesa foi retirada de circulação, conforme informou a gestão do estádio nas redes sociais nesta terça-feira (17/1). Segundo o Mineirão, “a perícia realizada identificou falha humana na operação”.





Conforme o comunicado, Malu, como é chamada por amigos e familiares, recebeu atendimento médico ainda no local e foi encaminhada para o Hospital João XXIII, onde foram identificadas leves escoriações. Ainda de acordo com a comunicação, a jovem foi liberada no mesmo dia.



Leia mais: Mineirão anuncia encerramento de tirolesa após acidente com jovem em BH

Nas redes sociais, o pai da jovem disse ainda que refletiu se postaria ou não o vídeo do acidente e justificou sua atitude ao tornar as imagens públicas. "Essa decisão foi um grito contra a irresponsabilidade, impunidade e a falta de cuidado com a vida do próximo. (...). Fico imaginando todo o tempo o que teria acontecido se ela tivesse caído só um pouco à frente", escreveu Alê em seu perfil oficial no Instagram.