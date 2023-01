Com atraso, limpeza dos profetas de Aleijadinho vai ocorrer após estiagem

Conjunto bicentenário esculpido por Aleijadinho apresenta fungos e líquens sobre a pedra-sabão (foto: Gladyston Rodrigues/EM)

A licitação foi feita, os produtos estão armazenados e uma empresa especializada será contratada para o início do serviço - falta, agora, o tempo firmar e permitir a limpeza dos 12 profetas esculpidos por Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho (1738-1814) e destaque do adro do Santuário Basílica Bom Jesus de Matosinhos, Patrimônio da Humanidade e cartão postal de Congonhas, na Região Central de Minas.De acordo com a prefeitura local, serão necessários três dias consecutivos, sem chuvas, para aplicação do material, e um período posterior de oito a dez dias, também sem chuvas, para fixação do produto.

A limpeza será feita em braços, cabeça e outras partes das esculturas em pedra-sabão para remoção de líquens e fungos, que demandam tratamento especializado e sem causar qualquer interferência na beleza e integridade do conjunto bicentenário. A última limpeza dos profetas, com aplicação de um biocida, produto totalmente natural, segundo especialistas, ocorreu em 2012. O Núcleo de Atenção às Chuvas de Congonhas indicará à Diretoria de Patrimônio Histórico o melhor momento para o trabalho começar.

A Prefeitura de Congonhas custeia e está à frente do serviço, conforme entendimento com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), responsável pelo tombamento do conjunto em 1939, e autorização do reitor do santuário basílica, padre Geraldo Gabriel Pinto. Na virada do ano, ficou definido com a Superintendência do Iphan em Minas que a prefeitura irá contratar uma empresa para executar o serviço com aval da autarquia federal.

A limpeza, programada para ocorrer de cinco em cinco anos, está atrasada, e foi alvo de reportagem do Estado de Minas em 3 de novembro de 2021, ainda durante a pandemia, quando visitantes mostraram essa preocupação com o bem cultural histórico e religioso.

Obra-prima do barroco mundial

De acordo com o Iphan, o conjunto dos profetas do Antigo Testamento, esculpido por Antônio Francisco Lisboa (1738-1814), o Aleijadinho, em conjunto com o Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, é considerado uma das obras-primas do barroco mundial. O conjunto foi tombado pelo Iphan em 1939 e reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial em 1985.

Com grande visitação turística, o conjunto se compõe da igreja, com interior em estilo rococó e seis capelas dispostas lado a lado denominadas de Passos - ilustrando a via-crúcis de Jesus -, além de um adro murado e uma escadaria externa monumental decorada com estátuas de 12 profetas esculpidas em pedra-sabão entre 1800 e 1805.

A escolha de 12, dentre os 16 profetas que constituem a série do Antigo Testamento, deve-se, conforme a especialista em arte sacra e colonial do Brasil, Myriam Andrade, à disposição arquitetônica dos suportes para as esculturas. Assim, o artista restrito a esse número selecionou os profetas na ordem de sua entrada na Bíblia, excluindo Miquéias para dar lugar a Habacuc. Cada um deles traz lateralmente o texto de sua profecia gravado em latim nos rolos de pergaminhos.

A riqueza de detalhes pode ser percebida pelos visitantes, seja no expressionismo das estátuas ou nas exóticas vestimentas dos profetas barrocos. Essa última foi, inclusive, tema de pesquisa do historiador Robert Smith, que verificou referências à arte religiosa portuguesa no período de 1500-1800, inspirada nas pinturas flamengas do fim da era medieval.

Restauração em imagens nas capelas

Outro patrimônio valioso de Congonhas ganha atenção especial. A prefeitura local, via Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, já emitiu as ordens de serviços para restauração de imagens e peças sacras e serviço de desinfecção das 64 esculturas das seis capelas. O método usado será o de anóxia ou anoxia, que consiste em colocar as peças dentro de uma bolha de plástico especial, injetar nitrogênio para retirar todo o oxigênio e, assim, matar os cupins.

Segundo nota divulgada pela prefeitura, a assinatura das ordens de serviços tem como objetivo a restauração e desinfecção das imagens e peças sacras. No procedimento "Imaginárias", será realizada a restauração de imagens e peças sacras pertencentes ao acervo da Matriz de Nossa Senhora da Conceição, do Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos e da Igreja Nossa Senhora do Rosário.

Já no procedimento "Anóxia", o serviço será de desinfecção das 64 esculturas que compõem as seis capelas do Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos. Durante todo o procedimento (das duas ordens de serviço), a população, turistas e estudantes poderão acompanhar o processo de restauro como forma de educação patrimonial.

Na nota divulgada peça prefeitura, o chefe do Executivo, Cláudio Antônio de Souza, destaca a importância da preservação do Patrimônio Histórico e da cultura da cidade. "Sabemos que o patrimônio histórico faz parte da identidade da nossa sociedade. As esculturas, imagens e peças sacras de cada local, seja nas capelas ou nas igrejas, são obras que devem ser preservadas e restauradas para que a história possa ser passada para outras gerações." Todos os dois processos, com início neste mês, serão acompanhados pela Diretoria de Patrimônio Histórico de Congonhas.