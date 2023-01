Bombeiros resgatam corpos em Minas; vítimas podem ter sofrido afogamento

Carro ficou emborcado, com as rodas para fora d'água, em represa de Lagoa Dourada (foto: CBMMG/Divulgação)

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) resgatou, neste domingo (22/1), três corpos de pessoas quem podem ter sido vítimas de afogamento. Em Lagoa Dourada, no Campo das Vertentes, foi encontrado o corpo de um motorista, de 57 anos, que caiu com o carro dentro da represa Tanque Grande.

Segundo o registro dos militares, um veículo foi avistado por moradores, caído com as rodas para o alto, dentro da represa.

O local é de difícil acesso. Ao chegarem ao veículo, os bombeiros não encontraram vestígios de qualquer pessoa ou corpo em seu interior. Identificou-se que o carro era de propriedade de um morador de um bairro acima da represa.

O para-brisas do carro tinha saído durante a queda, o que criava a possibilidade de o condutor ter sido lançado para dentro da represa.

Após uma varredura, o veículo foi retirado por um guincho e os bombeiros passaram a procurar nos arredores. Depois de cerca de quatro horas de buscas, os militares encontraram o corpo da vítima. Este estava a cerca de 12 metros de distância do local onde estava o carro.

Estima-se que antes de cair na água, o carro teria descido por um barranco bastante íngreme que fica na continuidade de uma das ruas próximas ao local onde a vítima morava. É possível que se trate de um acidente, mas somente depois que o laudo da perícia for concluído é que se terá certeza do que aconteceu.

Honório Bicalho

No distrito de Honório Bicalho, que pertence a Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, bombeiros resgataram o corpo de um homem que flutuava no Rio das Velhas. O corpo foi encontrado na altura do número 60 da Avenida Renato Avelar Azeredo, próximo ao Sindicato dos Mineiros, Condomínio Eco Vila. O corpo já estava em adiantado estado de decomposição e, por isso, não foi possível definir a causa da morte, se por afogamento ou homicídio.

Alfenas

No início da noite de sábado (21/1), o Corpo de Bombeiros de Alfenas foi acionado para atender uma ocorrência de afogamento de um jovem de 21 anos, na Represa de Furnas, no distrito de Barranco Alto.

Segundo testemunhas, dois jovens estavam em uma embarcação pescando na represa, quando o barco virou, fazendo com que os dois pescadores caíssem na água. Um deles conseguiu sair, mas o outro ficou submerso, não sendo mais visto.

As buscas não puderam ser feitas por causa da falta de luminosidade. Os bombeiro retornaram na manhã deste domingo. O corpo foi encontrado por volta de 9h30. Ele estava a cerca de 10 metros da margem e a 5 metros de profundidade.