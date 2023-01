Minas: carreta pega fogo e interdita BR-262

Trecho da BR-262 foi interditado após carreta pegar fogo na pista (foto: PRF/Divulgação)

Uma carreta carregada com cerveja pegou fogo na noite deste domingo (22/1) e deixou o trânsito interditado na BR-262, na altura do km 149, em São Domingos do Prata, no Vale do Aço.De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fluxo de veículos ocorre em meia pista e não há previsão para liberar o tráfego.O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o fogo. Não há informações sobre como começou o incêndio.Ninguém se feriu no acidente.