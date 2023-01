Uberlândia: bombeiros encontram corpo que pode ser de mulher desaparecida

Um corpo foi encontrado no Rio Uberabinha, na tarde deste domingo (22/1), em Uberlândia, Triângulo Mineiro. Ele pode ser o de Tatiane Regina de Oliveira Matos, de 40 anos, desaparecida desde a madrugada do dia 16 deste mês. O carro da mulher caiu no rio no perímetro urbano da cidade e as condições do acidente são investigadas pela Polícia Civil (PCMG).

Os militares logo imaginaram ser o de Tatiane Matos, uma vez que características batiam com as informações que foram repassadas pela família. As buscas foram finalizadas.

“Não havia sinais de violência e posteriormente foi retirado e entregue a uma funerária. Como não temos nenhum chamado do tipo (desaparecimento ou afogamento) no rio uberabinha, encerramos as buscas”, disse o sargento Igor Ottoni.

Durante toda a semana, os bombeiros fizeram levantamentos pelo curso do rio e também por terra, às margens do Uberabinha. As buscas se tornaram mais intensas, com o uso de drones com o passar dos dias, inclusive com equipes dos militares espalhadas em pontos diferentes do curso d’água.

A investigação agora vai determinar a identificação do corpo e segue para entender como o acidente aconteceu. Ainda não foram divulgadas quais são as suspeitas da polícia.