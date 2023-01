Carro cai de ponte e motorista desaparece em Uberlândia

Veículo ficou parcialmente submerso no rio Uberabinha (foto: Divulgação/CBMG)





O Corpo de Bombeiros faz buscas por uma mulher que caiu com o veículo no Rio Uberabinha na madrugada desta segunda-feira (16/1), em Uberlândia. O namorado informou aos militares que ela voltava para casa quando o acidente aconteceu. Ainda durante a tarde, o veículo não havia sido retirado do rio.





O veículo passou pela ponte da avenida Getúlio Vargas, na altura do bairro Daniel Fonseca, e caiu no rio, por volta de 2h30.

Tatiane Regina de Oliveira Matos tem 40 anos.





Buscas começaram ainda na madrugada, mas a visibilidade baixa não ajudou. "Quando nossas equipes chegaram ao local, o veículo encontrava-se parcialmente submerso, com as rodas viradas para cima. O veículo foi desvirado e a condutora não foi localizada", informaram os militares.





Ainda durante a madrugada, as buscas foram iniciadas na mata e nas margens do rio, porém, ninguém foi encontrado. Ao amanhecer, os bombeiros voltaram aos trabalhos, pela água e também às margens do rio Uberabinha. Mas sem sucesso até aqui.