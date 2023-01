Acidente entre carro e caminhão mata uma pessoa na BR-040

Uma pessoa morreu em um acidente entre um carro de passeio e um caminhão na BR-040, km 564, sentido Brasília, na manhã desta segunda-feira (16).

A batida aconteceu entre a Lagoa dos Ingleses e o condomínio Alphaville, em Nova Lima.

Segundo a Via 040, concessionária que administra a via, há o esquema de pare-e-siga nos dois sentidos. O congestionamento no sentido Rio de Janeiro está em 7 km e no sentido contrário é registrado em 5 km.